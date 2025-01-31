Galatasaray Ajax'a 2-1 Mağlup Oldu

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(ANKARA)- Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da saat 23.00'te başlayanmüsabakayı İspanyao hakem Jesus Gil Manzano yönetti.

Ajax 23. dakikada Bertrand Traore'nin attığı golle ilk yarıyı Galatasaray karşısında 1-0 üstün kapattı. Axaj 58. dakikada Kian Fitz Jim'in attığı golle Galatasaray karşısında skoru 2-0 yaptı. Victor Oshimen'in 90artı 4'te attığı golle Galatasaray farkı 1'e indirdi ve skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Galatasaray Ajax deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Play -Off turuna kaldı.