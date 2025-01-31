Galatasaray Ajax'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Galatasaray Ajax'a 2-1 Yenildi

Galatasaray Ajax\'a 2-1 Yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Osimhen'in son dakikada golü yeterli olmadı.

31.01.2025 01:09
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci)

53. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının içinden Gabriel Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

57. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan direkt kaleye vuruşunda kaleci Remko Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Anton Gaaei'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Kian Fitz-Jim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

66. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayından vuruşunda kaleci Remko Pasveer'den seken topu kale önünde bulan Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

90+4. dakikada Yusuf Demir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Victor Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado

Ajax: Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Jorrel Hato, Jordan Henderson (Daniele Rugani dk. 77), Kian Fitz-Jim (Jorthy Mokio dk. 77), Kenneth Taylor, Bertrand Traore (Steven Berghuis dk. 73), Mika Marcel Godts (Chuba Akpom dk. 12), Brian Brobbey (Wout Weghorst dk. 73)

Yedekler: Jay Gorter, Diant Ramaj, Ahmetcan Kaplan, Kristian Nökkvi Hlynsson, Gerald Alders, Chuba Akpom, Christian Rasmussen, Benjamin Tahirovic

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez (dk. 90), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Michy Batshuayi dk. 61), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 61), Dries Mertens (Yusuf Demir dk. 69), Barış Alper Yılmaz (Efe Akman dk. 90 ), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Atakan Ordu, Kadir Subaşı, Berta Luş, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bertrand Traore (dk. 23), Kian Fitz-Jim (dk. 58) (Ajax), Victor Osimhen (dk. 90+4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Lucas Torreira, Davinson Sanchez (Galatasaray), Bertrand Traore (Ajax) - AMSTERDAM

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Ajax'a 2-1 Yenildi - Son Dakika

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