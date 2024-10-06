Galatasaray Alanyaspor'a Tek Değişiklikle Çıktı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları RFS maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları RFS maçının 11'ine göre Alanya karşısında tek değişiklik yaptı. Cezasından dolayı RFS mücadelesinde oynayamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Günay Güvenç'ten kaleyi devraldı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile takımla antrenmanlara başlayan Hakim Ziyech, 21 kişilik kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, sahaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı bekledi. - İSTANBUL