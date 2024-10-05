Galatasaray Alanyaspor Maçına Hazır

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL