Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Murat Altan
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sane, Lang, Osimhen
Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Janvier, Ruan, Hwang, Meschack, Mounie
Gol: Dk. 45+2 Boey (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 26 Lima (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
10. dakikada Hwang'ın pasında sol kanatta topla buluşan Meschack, çaprazdan ceza sahasına girip meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
14. dakikada Meschack'ın soldan ortasında Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerindeki Mounie röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.
22. dakikada Sane'yle verkaç yapan Torreira, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atağa katılan Boey'a pasını aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol, iptal edildi.
31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Eren'in pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Son çizgiye inen Barış'ın vuruşunda, kaleci Victor'un müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.
35. dakikada Boey'un şutunda savunmadan seken top, ceza yayı önündeki Sara'da kaldı. Bu futbolcunun plasesinde, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
39. dakikada orta sahada topla buluşan Hwang, kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce uzaktan vurdu. Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelere gönderdi: 1-0.
İlk 45 dakikayı Galatasaray 1-0 önde tamamladı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?