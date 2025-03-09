Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Yendi

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 27. haftada önemli bir galibiyet aldı.

09.03.2025 23:20
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(ANKARA) - Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 27'nci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Gain Park Stadyumu'ndaki mücadeleyi Yasin Kol yönetti.

Zorlu karşılaşmada Alanyaspor 23'ncü dakikada Tonny Vilhena'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Alanyaspor üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda 51'inci dakikada Galatasaray'ın atağında Findan Aliti topu kendi ağlarına gönderdi, Galatasaray maçta eşitliği yakaladı. 62'nci dakikada Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada Alanyaspor'da Fidan Aliti ve Reis Lima sarı kart görürken, Galatasaray'dan ise Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Eren Elmalı, Fernando Muslera, Alvaro Morata, Roland Sallai, Ahmet Kutucu sarı kart gördü. Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç ise 46'ncı dakikada kırmızı kart gördü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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