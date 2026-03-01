Galatasaray: Alanyaspor'u 3-1 Yendi

(İSTANBUL)- Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ali Sami yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 20.00'de başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın yönettiği maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Ev sahibi Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 45 artı 2. dakikada Sacha Boey, 58 dakikada Lucas Torreira ve 83. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 49. dakikada Steve Mounie'den geldi.