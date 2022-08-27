Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı

Galatasaray, geçen sezon 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri'ne uğurladı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

TRT Spor'un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El -İttihad Kalba SC, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Cicaldau'nun sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.

SADECE 6 DAKİKA SÜRE ALDI

Cicaldau geçen sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıkmış ve 5 gol-4 asistlik performans göstermişti. Rumen futbolcu bu sezon ise sadece 6 dakikada süre aldı.