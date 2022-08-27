Galatasaray, geçen sezon 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri'ne uğurladı.
TRT Spor'un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El -İttihad Kalba SC, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Cicaldau'nun sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.
Cicaldau geçen sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıkmış ve 5 gol-4 asistlik performans göstermişti. Rumen futbolcu bu sezon ise sadece 6 dakikada süre aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı - Son Dakika