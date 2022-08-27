Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı

27.08.2022 14:34
Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Al Ittihad Kalba kulübü ile anlaşma sağladı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Rumen futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Rumen futbolcunun resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'dan gittiği belirtildi.

Galatasaray, geçen sezon 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri'ne uğurladı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

TRT Spor'un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El -İttihad Kalba SC, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Cicaldau'nun sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu Al Ittihad Kalba'ya kiraladı

SADECE 6 DAKİKA SÜRE ALDI

Cicaldau geçen sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıkmış ve 5 gol-4 asistlik performans göstermişti. Rumen futbolcu bu sezon ise sadece 6 dakikada süre aldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Alexandru Cicaldau, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı - Son Dakika
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