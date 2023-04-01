Tek istediği oyuna dahil olmaktı! Tudor'un yanına giden Bartuğ Elmaz, düdüğü duyunca kahroldu - Son Dakika
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Tek istediği oyuna dahil olmaktı! Tudor'un yanına giden Bartuğ Elmaz, düdüğü duyunca kahroldu

01.04.2023 12:46
Tek istediği oyuna dahil olmaktı! Tudor'un yanına giden Bartuğ Elmaz, düdüğü duyunca kahroldu

Galatasaray altyapısında yetişen ve daha sonra kulüpten ayrılarak Marsilya'nın yolunu tutan Bartuğ Elmaz, ilk lig maçına çıkmak üzereyken büyük bir şansızlık yaşadı. Oyuna girmek için teknik direktör Igor Tudor'un yanına giden genç futbolcu, son dakikalarda oyunun durmaması nedeniyle maça dahil olamadı.

Bartuğ Elmaz, Marsilya'nın Montpellier ile 1-1 berabere kaldığı maçın kadrosunda yer alırken genç futbolcu maçın son dakikalarında buruk bir an yaşadı.

OYUNA GİRMESİNE SÜRE YETMEDİ

Maçın uzatma anlarında teknik direktör Igor Tudor, Bartuğ'u oyuna sokmak için yanına çağırdı. Ancak genç futbolcu, oyun durmadığı için maça dahil olamadı. Böylece Bartuğ, Fransa Ligue 1'de ilk maçına çıkma fırsatını kaçırdı.

Oyuna girmek için Tudor'un yanına gelen Bartuğ Elmaz'ın düdüğü duyunca dünyası başına yıkıldı
Görüntü: beIN Sports

GALATASARAY'DA DA AYNISINI YAŞAMIŞTI

Benzer bir olayı Galatasaray forması giydiği dönemde de yaşayan Bartuğ Elmaz, Türkiye Kupası maçında süre bittiği için oyuna girememişti. Sarı-kırmızılıların o dönem teknik direktörü olan Fatih Terim konuyla ilgili olarak, "Bartuğ Elmaz'ın da oynamasını isterdim ama nasip olmadı. Yarın öbür gün inşallah o formayı alacak ve üzerinden hiç çıkarmayacak." demişti.

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Igor Tudor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tek istediği oyuna dahil olmaktı! Tudor'un yanına giden Bartuğ Elmaz, düdüğü duyunca kahroldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek istediği oyuna dahil olmaktı! Tudor'un yanına giden Bartuğ Elmaz, düdüğü duyunca kahroldu - Son Dakika
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