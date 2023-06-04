Galatasaray and Fenerbahçe aim to end the season with a derby win

Lig'in 37.ci haftasında karşı karşıya gelecek olan ezeli rakiplerde amaç sezonu derbi galibiyeti ile noktalamak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Galatasaray geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü mağlup ederek matematiksel olarak ligi şampiyon olarak kapattı. Fenerbahçe ise sezonu kapatmadan rakibinin iç sahasında bir derbi galibiyeti alarak moral bulmak istiyor.

MAÇIN ORTA HAKEMİ BİTİGEN OLDU

TFF, Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçının hakemi olarak Abdülkadir Bitigen'i açıklamıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

KARİYERİNDE İLK DEFA GS-FB DERBİSİ YÖNETECEK

Kayseri bölgesi hakemi olan Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetecek. Bitigen, daha önce 15 Mart 2020 tarihinde Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Bu derbi 0-0 berabere sonuçlandı.

Abdulkadir Bitigen ayrıca, 18 Mayıs 2023 tarihinde de Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalmış, mücadeleyi de sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.

DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev alacak.