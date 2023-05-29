Galatasaray Ankara'da Ankaragücü ile karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray Ankara'da Ankaragücü ile karşılaşacak

Galatasaray Ankara'da Ankaragücü ile karşılaşacak

29.05.2023 23:35

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile mücadele edecek. Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, şampiyonluk hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Eğer Galatasaray Ankaragücü maçını kazanırsa, diğer takımların sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Lider Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.

Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray şampiyonluk maçı için Ankara'ya gitti. Başkentte coşkuyla karşılanan sarı-kırmızılılarda Erden Timur yaptığı açıklamada, "İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Yarın Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz" dedi.

Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama

"BİTMİŞ BİR ŞEY"

İkinci başkan Metin Öztürk ise "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama

ASLAN, YENERSE ŞAMPİYON

Okan Buruk'un öğrencileri, Ankaragücü maçını yenmesi durumunda diğer takımların sonuçlarına bakmadan 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 79 puanda 1. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 74 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaşacağı mücadele de da aynı saatte başlayacak.

Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama
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Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Ankara'da Ankaragücü ile karşılaşacak - Son Dakika


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