Galatasaray Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Galatasaray Antalya'da Kamp Yapıyor

Galatasaray Antalya\'da Kamp Yapıyor

Galatasaray, Alanyaspor maçı için Antalya'da kamp yapıyor; taraftarlar coşkuyla karşıladı.

06.03.2025 18:45
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılıları taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen ve VIP kapısından çıkarak otobüse binen futbolcular kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Taraftarların sevgi gösterileri ile karşılanan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, kendisine verilen çiçeği alarak taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Sarı kırmızıların kamp kadrosunda Alvaro Morata, sakatlığı süren Ismail Jakobs yer almadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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