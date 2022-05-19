Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

19.05.2022 15:57
Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncuların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı nedeniyle Türk bayrağı ile poz verdiği belirtildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın top kapma ve pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale taktiksel maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, karşılaşma için yarın sabah Antalya'ya gidecek.

Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika
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