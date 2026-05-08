Galatasaray, Antalyaspor'u Ağırlıyor

08.05.2026 10:01
Galatasaray, Süper Lig'de lider durumda ve Antalyaspor karşısında şampiyonluğa bir adım daha atmak istiyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" yarın kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının bir puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazanmıştı.

Günay Güvenç cezalı

Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in kırmızı kart cezası bulunuyor.

Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor mücadelesinde forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, Antalyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak.

Eren ve Sallai sarı kart sınırında

Galatasaray'da savunma oyuncuları Eren Elmalı ile Roland Sallai, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde üçer sarı kartı bulunan Eren ve Sallai, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda son haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Son 50 günde işler iyi gitmiyor

Galatasaray, son 50 günde çıktığı resmi müsabakalarda istediği sonuçları elde edemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenildi. Bu mücadelede kolu kırılan Victor Osimhen'den uzun süre yararlanamayan Galatasaray, sonrasında ligin 28. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan ve 2-1 yenilen Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor beraberliğinin ardından Süper Lig'de sırasıyla Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1, Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, toparlandı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etme ihtimalinin bulunduğu son lig maçında Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne sahasında 2-0 yenilerek elendi.

Galatasaray, söz konusu 50 günlük süreçteki 8 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Ligde son 34 iç saha maçında yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 27 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Antalyaspor'a puan kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 maçta da puan kaybı yaşamadı.

Buruk'un göreve geldiği 2022'den bu yana Antalyaspor ile Süper Lig'de 7 kez karşılaşan "Cimbom" tüm maçlardan 3 puanla ayrıldı.

Osimhen, Antalyaspor maçlarını seviyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 3 maçta ter döken Osimhen, 5 kez fileleri havalandırdı. Deplasmandaki iki maçta birer gol atan 27 yaşındaki santrfor, RAMS Park'taki tek müsabakada "hat-trick" yaptı.

