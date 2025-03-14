Galatasaray, Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti

Stat: RAMS Park
Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen, Morata
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Kaluzinski, Safuri, Van de Streek, Larsson
Goller: Dk. 30 ve 45+3 Osimhen, Dk. 45 Morata (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 11 Kaluzinski, Dk. 36 Erdal Rakip, Dk. 41 Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (Onvo Antalyaspor)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Frankowski'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
25. dakikada Sara'nın sol kanattan yaptığı ortada uzak direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla topu içeriye çevirdi. Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstüne çarparak auta gitti.
30. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru çevirdi. Osimhen, arka direkte yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi: 1-0.
44. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. 41'inci dakikada Sara'nın kullandığı kornerde Sanchez'in kafa vuruşunda top, Safuri'den döndü. Pozisyon bittikten sonra VAR'ın uyarısı üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, saha kenarına geldi. Pozisyonu izleyen ve Safuri'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıyı kullanan Morata, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+3. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, arka direğe doğru topu çevirdi. Altıpas içinde bulunan Osimhen, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.
İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti - Son Dakika
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