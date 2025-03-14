Galatasaray, Antalyaspor\'u Mağlup Etti

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 18 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ederken, mücadeleden de 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte rakibine karşı üstünlüğünü de devam ettirdi. Cimbom, Akdeniz temsilcisine son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2'lik skorla yenildi. Aslan, bu mücadelenin ardından oynanan 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı. - İSTANBUL