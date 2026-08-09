Galatasaray Antrenman Yapıyor
Galatasaray, Çorum FK maçı öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 11 Ağustos Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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