Spor

Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici

20.01.2026 17:09
Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, Atletico Madrid ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Gomez, Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçı için de samimi bir itirafa imza atarak, ''Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmek, geçen yıl Beşiktaş'a 5-0 kaybetmekten daha acı verici. Onlar da bir rakip ama aynı şey değil. Fenerbahçe'ye yenilmek çok daha acı verici.'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında çarşamba günü sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan antrenör Ismael Garcia Gomez, maç öncesi İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

'GERİLEMEYE NEDEN OLDU'

Galatasaray'ın gidişatı hakkında konuşan Ismael Garcia Gomez, "Süper Kupa maçı bizim için bir gerilemeye neden oldu ve bu hafta evimizde Gaziantep ile berabere kaldık. Bunun bizi çok fazla etkilemeyeceğini umuyoruz. Bizim için iyi haber, Afrika Kupası'nın sona ermesi ve Osimhen'in geri dönmesi. Şimdi kulüp için çok önemli olan önümüzdeki iki haftaya odaklandık." dedi.

'2-0, 5-0'DAN DAHA ACI VERİCİ'

Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa finali hakkında da konuşan Ismael Garcia Gomez, 2-0'lık skorun geçen sezon Beşiktaş'a kaybedilen 5-0'lık maçtan daha acı verici olduğunu dile getirerek, "Gerçek şu ki bence onlar kazanmayı hak ettiler ve biz de bundan dersler çıkarmalıyız. Sonuçta bu hemen hemen her ülkede büyük takımların başına geliyor. Süper Kupa'da kaybetmek dünyanın sonu değil ama yine de bir kupa kaybetmek acı veriyor. Özellikle de Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmek, geçen yıl Beşiktaş'a 5-0 kaybetmekten daha acı verici. Onlar da bir rakip ama aynı şey değil. Fenerbahçe'ye yenilmek çok daha acı verici." sözlerini sarf etti.

'PUAN ALMAMIZ GEREKLİ'

Ismael Garcia Gomez, Atletico Madrid maçı hakkında da konuşarak, "Evet, kesinlikle. Puan almamız gerektiğini düşünüyoruz. Almazsak, tur atlamak çok zor olacak. Kesin bir şey değil ama bu maçların herhangi birinde puan alırsak, çok iyi bir şansımız olacağına inanıyoruz. Atletico ile evimizde oynamak daha iyi ama onların en iyi takımlardan biri olduğunu biliyoruz. Bu yıl biraz istikrarsız olsalar da yine de birinci sınıf bir takım." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mesut mesut:
    Fener Kocamız diyememiş Okumuş adam nede olsa 13 15 Yanıtla
  • Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Gs bunu 150.defa yasadi yav, gayet olagan bisey yani. gs yi fb den daha fazla yenen bi takim yok zaten 4 4 Yanıtla
  • Locked Away Locked Away:
    Beşiktaş sürekli yendiği için alışmışlar.etkilemiyor artık diyor. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
