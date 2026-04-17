Galatasaray, Aras Kargo\'yu 3-1 Yendi

17.04.2026 22:24
Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur, (Simay Kurt, İrem Çor, Nisa Eroğuz, Sude Taşbaş, Özge Nur Çetiner, Perez, Defne Başyolcu)

Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Frantti)

Setler: 20-25, 25-20, 19-25, 21-25

Süre: 112 dakika - İZMİR

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:56:41. #7.12#
Advertisement
