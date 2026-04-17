Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur, (Simay Kurt, İrem Çor, Nisa Eroğuz, Sude Taşbaş, Özge Nur Çetiner, Perez, Defne Başyolcu)
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Frantti)
Setler: 20-25, 25-20, 19-25, 21-25
Süre: 112 dakika - İZMİR
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Aras Kargo'yu 3-1 Yendi - Son Dakika
