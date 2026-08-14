Galatasaray - Arca Çorum FK: 2-2 - Son Dakika
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Galatasaray - Arca Çorum FK: 2-2

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Süper Lig açılışında Galatasaray, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Osimhen'in iki golü yetmedi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Suat Güz

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 71 Lemina), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 84 Kazımcan Karataş), Jakobs (Dk. 71 Eren Elmalı), Sara, Torreira (Dk. 84 İlkay Gündoğan), Sane (Dk. 89 Kaan Ayhan), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic (Dk. 76 Arda Şengül), Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler (Dk. 68 Thiam), Fredy (Dk. 76 Ahmed Ildız), Karlsbakk (Dk. 55 Diomande), Kyziridis, Ramirez

Goller: Dk. 53 ve 90 Osimhen (Galatasaray), Dk. 59 Kyziridis, Dk. 61 Ramirez (Arca Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 70 Kyziridis (Arca Çorum FK)

Sarı kart: Dk. 32 Yunus Akgün (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılışında son şampiyon Galatasaray, konuk ettiği ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

46. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası sağ çaprazında kaleci Felipe'den kurtaran Osimhen, meşin yuvarlağı dar açıdan filelerle buluşturdu: 1-0.

59. dakikada Arca Çorum FK, beraberliği buldu. Fredy'nin pasıyla sol kanattan içe doğru kateden Kyziridis'in ceza yayı gerisinden uzak köşeye kavisli sert şutta top filelere gitti: 1-1.

61. dakikada konuk ekip öne geçti. Çorum FK savunmasının gelişi güzel uzaklaştırdığı topa Ramirez, sarı-kırmızılı savunmacı Sanchez ile beraber koştu. Galatasaraylı oyuncunun pas hatası sonucunda rakip kaleye sokulan Ramirez'in ceza yayı içinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden ağlara yolladı: 1-2.

64. dakikada merkezden gelişen atakta Sane'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Felipe, soluna uçarak topu çıkarmayı başardı.

Aynı dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutunda kaleci Felipe, bir kez daha meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

70. dakikada Çorum FK, 10 kişi kaldı. Orta sahadaki top kapma mücadelesinde Kyziridis, Yunus Akgün'ü faulle durdurdu. Yunus'un ayağına arkadan yaptığı müdahalede hakem Batuhan Kolak, Yunan oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

82. dakikada Yunus Akgün'ün kale önüne yaptığı ortaya müsait durumda kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top üstten auta gitti.

89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Felipe, şık bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Sara'nın kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Osimhen, topu kafayla kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-2.

Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray - Arca Çorum FK: 2-2 - Son Dakika

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