Galatasaray, Avrupa'da finale yükseldi! Daha önce kazandık, yine yaparız - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Avrupa'da finale yükseldi! Daha önce kazandık, yine yaparız

24.03.2023 10:40

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer'e 69-60 mağlup olmasına karşın ilk maçta sahasında aldığı 74-49'lik galibiyetten ötürü finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, şampiyon olduğu 2008-09 ve 2017-18 sezonlarının ardından üçüncü kez finale kalmaya başardı.

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Kadınlar Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer'e 69-60 mağlup olmasına rağmen ilk maçta sahasında aldığı 74-49'lik galibiyetten dolayı finale adını yazdırdı.

AVANTAJ ASLAN'DAYDI

Venedik'te Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan maça Sarı-Kırmızılılar, Işıl Alben, Epiğphanny Prince, Kamile Nacickaite, Azura Stevens ve Teaira McCowan beşiyle başladı.Dengede başlayan ilk çeyrek 13-12 rakip takımın üstünlüğüyle sona ererken ikinci periyotta savunmasını sertleştiren Venedik ekibi, soyunma odasına 32-23 üstün gitti. Galatasaray, final periyoduna da 55-49 geride girdi. Reyer Venezia son çeyreğin başında farkı tekrar çift haneye çıkarıp 69-60'lık skorla maçı kazansa da Galatasaray, ilk maçta aldığı 25 farklı galibiyetin avantajıyla finale uzanan taraf oldu.

Galatasaray, Avrupa'da finalde! Daha önce kazandık, yine yaparız

ÜÇÜNCÜ FİNAL

Daha önce 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında bu kupayı kazanan Galatasaray, tarihinde üçüncü kez finale kalmaya başardı. Finallerde fire vermeyen Sarı-Kırmızılılar, üçüncü kez bu başarıyı yakalamaya çok yakın.

RAKİP BEKLENİYOR

Temsilcimizin finaldeki rakibi Villeneuve D'ascq LM - Asvel eşleşmesinin galibi olacak.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus'a verilen cezaya Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'i öne sürdüler Jorge Jesus'a verilen cezaya Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'i öne sürdüler Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar Jorge Jesus'a verilen ceza sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Fatih Terim'i örnek gösteriyorlar

Galatasaray, Işıl Alben, Prince, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa'da finale yükseldi! Daha önce kazandık, yine yaparız - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Stefan Kuntz, Ermenistan maçında eldivenleri Uğurcan Çakır'a verecek
10:51 Borussia Dortmund'un Nuri Şahin'e teklifi çok konuşulacak! Altyapının anahtarı teslim ediliyor
10:45 Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin'e çılgın teklif! Altyapının anahtarını verecekler
10:44 Nar ekşisi denerek pazarlanan narlı sosların satışına yasak getirildi
10:39 Dolar/TL, 19,06 seviyesinden işlem görüyor
10:39 Dolar yine yükseldi! 19 ,06 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Son seçim anketi açıklandı! Üstlerde durum bilindiği gibi, aşağı sıralarda ortalık karışık
10:35 Son seçim anketi! Üst sıralarda durum bildiğiniz gibi ama alt sıralar alev alev
10:25 Aldatmacaya son! Nar ekşisi izlenimi veren narlı sosların satışı yasaklandı
10:27 Böyle gelenek mi olur? Gerdekten sonra gelinin yanında rezil hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 11:18:07. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Avrupa'da finale yükseldi! Daha önce kazandık, yine yaparız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement