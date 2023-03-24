Galatasaray, Avrupa'da finale yükseldi! Daha önce kazandık, yine yaparız

Güzel oyuncu, tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti

AK Parti ya da MHP'den teklif aldı mı? Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Bir dönemin muhalif gazetecisi, AK Parti'den aday adayı oldu

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Kadınlar Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer'e 69-60 mağlup olmasına rağmen ilk maçta sahasında aldığı 74-49'lik galibiyetten dolayı finale adını yazdırdı.

AVANTAJ ASLAN'DAYDI

Venedik'te Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan maça Sarı-Kırmızılılar, Işıl Alben, Epiğphanny Prince, Kamile Nacickaite, Azura Stevens ve Teaira McCowan beşiyle başladı.Dengede başlayan ilk çeyrek 13-12 rakip takımın üstünlüğüyle sona ererken ikinci periyotta savunmasını sertleştiren Venedik ekibi, soyunma odasına 32-23 üstün gitti. Galatasaray, final periyoduna da 55-49 geride girdi. Reyer Venezia son çeyreğin başında farkı tekrar çift haneye çıkarıp 69-60'lık skorla maçı kazansa da Galatasaray, ilk maçta aldığı 25 farklı galibiyetin avantajıyla finale uzanan taraf oldu.

ÜÇÜNCÜ FİNAL

Daha önce 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında bu kupayı kazanan Galatasaray, tarihinde üçüncü kez finale kalmaya başardı. Finallerde fire vermeyen Sarı-Kırmızılılar, üçüncü kez bu başarıyı yakalamaya çok yakın.

RAKİP BEKLENİYOR

Temsilcimizin finaldeki rakibi Villeneuve D'ascq LM - Asvel eşleşmesinin galibi olacak.