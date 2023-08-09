Galatasaray'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor

09.08.2023 09:02

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi play-off turu yolunda büyük bir adım attı. Avrupa'da son 15 maçta sadece bir kez yenilen Galatasaray, 6 beraberlik aldı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu yolunda dev bir adım atan Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3 golle geçti. Avrupa'da son olarak Barcelona'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, 15 maçta sadece bir kez yenildi.

GALATASARAY, AVRUPA'DA YENİLMİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yürüyüşünü sürdüren Galatasaray'a Avrupa'da yan gözle bakılmıyor. Temsilcimiz, Avrupa kupalarında oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez yenilirken, 6 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı son 15 maç ve aldığı sonuçlar:

  • 1-1 St. Johnstone
  • 4-2 St. Johsntone
  • 1-1 Randers
  • 2-1 Randers
  • 1-0 Lazio
  • 0-0 Marsilya
  • 1-0 L. Moskova
  • 1-1 L. Moskova
  • 4-2 Marsilya
  • 0-0 Lazio
  • 0-0 Barcelona
  • 1-2 Barcelona
  • 2-2 Zalgiris
  • 1-0 Zalgiris
  • 0-3 Ljubljana
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