Galatasaray'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor

Şampiyonlar Ligi play-off turu yolunda dev bir adım atan Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3 golle geçti. Avrupa'da son olarak Barcelona'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, 15 maçta sadece bir kez yenildi.

GALATASARAY, AVRUPA'DA YENİLMİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yürüyüşünü sürdüren Galatasaray'a Avrupa'da yan gözle bakılmıyor. Temsilcimiz, Avrupa kupalarında oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez yenilirken, 6 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı son 15 maç ve aldığı sonuçlar: