Galatasaray'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor

Şampiyonlar Ligi play-off turu yolunda dev bir adım atan Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3 golle geçti. Avrupa'da son olarak Barcelona'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, 15 maçta sadece bir kez yenildi.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yürüyüşünü sürdüren Galatasaray'a Avrupa'da yan gözle bakılmıyor. Temsilcimiz, Avrupa kupalarında oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez yenilirken, 6 beraberlik aldı.
Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı son 15 maç ve aldığı sonuçlar:
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