Galatasaray, Avrupa İkincisi Olarak Döndü

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray, yurda döndü

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'a döndü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 83-67 yenilerek ikinci olan Galatasaray, öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Sarı-kırmızılılar, takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal, "Kupayı kazanmak istiyorduk ama olmadı. Malaga'yı gerçekten tebrik ederiz, çok iyi savunma yaptılar. Aslında farkı 3-4 sayıya indirdikten sonra çok fazla fark açıldı. Geri gelmeyi başarıyorduk ama ondan sonra çok sayı yedik. Neticesinde kaybettik. İnşallah seneye Final-Four İstanbul'da diyorlar. İstanbul'da finali biz kazanırız" dedi.