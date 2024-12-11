UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 324. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 323 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 86 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 442 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 485 gole engel olamadı.
"Kupa 2"de galibiyet sayısı daha fazla
"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasındaki büyük başarılarla dikkati çekiyor.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 99 karşılaşmada 40 galibiyet, 33 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 159 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 128 gol gördü.
Avrupa Ligi'nde son 19 maçın 17'sini kaybetmedi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 karşılaşmanın 17'sinde yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 19 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 8'inden beraberlikle ayrıldı.
Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.
Avrupa kupalarında Galatasaray
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|122
|29
|31
|62
|122
|210
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|99
|40
|33
|26
|159
|128
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|323
|116
|86
|121
|442
|485
Son Dakika › Spor › Galatasaray Avrupa Kupalarında 324. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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