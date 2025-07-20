GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, bugün TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Avusturya'da Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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