Galatasaray Avusturya'da Antrenmanlara Devam Ediyor
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da antrenman yaptı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İHA
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