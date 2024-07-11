Galatasaray, Avusturya'da yağış nedeniyle antrenmanını salonda yaptı

Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, yoğun yağış nedeniyle akşam antrenmanını salonda yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Geinberg'de akşam saatlerinde yapılması planlanan idman, hava koşullarından dolayı salona alındı.
Futbolcular, salonda kondisyon ve kuvvet çalışması yaptı.
Galatasaray, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
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