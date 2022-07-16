Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçından galip ayrıldı - Son Dakika
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Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçından galip ayrıldı

16.07.2022 22:26
Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçından galip ayrıldı

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşmaya, Muslera, Elabdellaoui, Emin Bayram, Nelsson, Van Aanholt, Oliveira, Cicaldau, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis 11'i ile başladı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında ise Kazımcan Karataş, Özgür Baran Aksaka, Berkan Kutlu, Ömer Bayram, Hamza Yiğit Akman, Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Mohamed oyuna dahil olan isimler oldu.İlk yarıda hücumda etkili olamayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 59'uncu dakikasında 1-0 öne geçti. Elabdellaoui'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Yunus, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 66'ncı dakikada ise Yunus'un pasında Gomis'in penaltı noktası üzerinden şutuyla durumu 2-0'a getirdi. Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


- Avusturya
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Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: DHA

Galatasaray, Okan Buruk, Avusturya, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçından galip ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçından galip ayrıldı - Son Dakika
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