Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.
Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk antrenmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayıp koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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