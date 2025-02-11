Galatasaray'da geleceğe yönelik önemli bir hamle geldi. Altyapısıyla büyük ün kazanan Altınordu da akademi takımları kapatılıyor. Yaşanan bu gelişme üzerine sarı kırmızılı kulüp, önemli bir adım attı.
Gökay Akpınar'ın haberine göre; Altınordu'nun altyapı takımlarını dağıtması sonrası Galatasaray, bugün 12 oyuncunun lisansını aldı.
İşte o oyuncular;
Son Dakika › Spor › Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti - Son Dakika
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