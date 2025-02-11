Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti

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Galatasaray, Altınordu'nun akademi takımlarını kapatması sonrası hızla harekete geçerek, 12 genç oyuncuyu akademi takımları kadrosuna dahil etti. Bu genç oyuncuların lisansları sarı kırmızılı kulüp tarafından alındı. Bu hamle, Galatasaray'ın geleceğe yönelik stratejik planlamasının bir parçası olarak görülüyor.

11.02.2025 14:17
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Galatasaray'da geleceğe yönelik önemli bir hamle geldi. Altyapısıyla büyük ün kazanan Altınordu da akademi takımları kapatılıyor. Yaşanan bu gelişme üzerine sarı kırmızılı kulüp, önemli bir adım attı.

12 OYUNCU, GALATASARAY'A GELDİ

Gökay Akpınar'ın haberine göre; Altınordu'nun altyapı takımlarını dağıtması sonrası Galatasaray, bugün 12 oyuncunun lisansını aldı.

İşte o oyuncular;

  • Yusuf Sivaslıoğlu - 2010
  • Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu - 2010
  • Doruk Kadiroğlu - 2010
  • Eren Topaloğlu - 2010
  • Kuzey Yıldız - 2010
  • Mert Samed Selam - 2010
  • Muhammet Burak Görgin - 2010
  • Eymen Ayyıldız - 2011
  • Poyraz Kirişkuzu - 2011
  • Yağız Ünlen - 2011
  • Yusuf Bayram - 2011
  • Ahmet Poyraz Çakmak - 2011
Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti

Galatasaray, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Alper Ülgentay:
    hayırlısı olsun inşallah 26 5 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Keşke pili bitik yabancıların geçmişine yatırım yapana kadar ,tüm kulüpler altyapıya yatırım yapsa. 28 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    2000 yulinda galatasaray sanirim 3 yabanciyla basarilar elde etti takim ruhu kazandiktan sonra takimlarin bu kadar yabanci transfer etmesine gerek yok israf devletin buna el atmasi lazim giden paralar milli servet takimlar batarsa bu paralari vergiden dusecekler bilmeyen bilsin 7 0 Yanıtla
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