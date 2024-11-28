Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacağı maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: AFAS
Hakemler: Horatiu Fesnic, Valentin Avram, Alexandru Cerei
AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Ruben van Bommel, Parrott
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen
Son Dakika › Spor › Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşılaşıyor - Son Dakika
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