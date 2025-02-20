Galatasaray - AZ Alkmaar: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Galatasaray - AZ Alkmaar: İlk Yarı Sonucu

Galatasaray - AZ Alkmaar: İlk Yarı Sonucu

Galatasaray, AZ Alkmaar'a karşı ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Golü Maikuma kaydetti.

20.02.2025 21:49
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Koopmeiners'in sol taraftan ceza sahası içine pasında Mijnans topla buluştu. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay son anda uzanarak topu kornere çeldi.

13. dakikada Poku'nun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda kaleci Günay topu çıkardı. Pozisyonun devamında Koopmeiners'in penaltı noktası yakınından vuruşunda Davinson Sanchez topa kale önünde müdahale etti.

16. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda kaleci Owusu-Oduro son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

26. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından oluşan karambolde ceza sahası dışına açılan topa Belic gelişine vurdu, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Wolfe'nin ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Günay topu iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada Poku sol taraftan topu ceza sahasına taşıdı. Poku'nun ceza sahası içi sol çaprazından pasında Maikuma kale önünde dokunarak topu ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Ian Hussin

Galatasaray: Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Rolland Sallai, Victor Osimhen

Yedekler: Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Balta, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

AZ Alkmaar: Rome-Jayden Owusu-Oduro, Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra, David Wolfe, Peer Koopmeiners, Kristijan Belic, Ernest Poku, Sven Mijnans (Zico Buurmeester dk. 12), Mayckel Lahdo, Troy Parrott

Yedekler: Hobie Verhulst, Jeroen Zoet, Bruno Martins İndi, Ibrahim Sadiq, Maxim Dekker, Kees Smit, Denso Kasius, Mees de Wit, Ro-Zangelo Daal, Sem van Duijn

Teknik Direktör: Maarten Martens

Gol: Seiya Maikuma (dk. 43) (AZ Alkmaar) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray - AZ Alkmaar: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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