Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazır

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GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan tedavileri devam eden Yunus Akgün, Ismail Jakobs ve Alvaro Morata antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek.