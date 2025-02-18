Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray ve AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yaparken, dördüncü hakemliği Sam Barrott üstlenecek. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.

18.02.2025 15:04
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

DEV MAÇ 20 ŞUBAT'TA

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakada Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Sam Barrott yapacak. Mücadelede Darren England VAR, Stuart Attwell AVAR olarak görev alacak. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

Galatasaray, Az Alkmaar, Hollanda, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Barbaros Karamanlı:
    ferhat eser ananı da getir şenlik artsın 57 8 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Bütün Galatasaray haberlerinin altında hep şikebahçenin taraftarları var, canınızın bu kadar acıdığını yandığını bilmiyorduk 52 1 Yanıtla
  • Can dostum:
    Az Alkmarı Eleyip Sırada Sîkebahçeye kycagiz 24 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yine şenlik var :))) 3 34 Yanıtla
  • Bergütay Şahbal:
    sülalecek bekliyoruz Ferhat. 27 1 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    size kaç kere söyledim ferhatın validesine iltifat etmeyin diye o benim malım :))) 23 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    barbaraun annesine5posta atacaklar yine 1 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    leventin saksafoncuKarisi maç öncesi az alkmarlılara show yapacakmış :))) 1 12 Yanıtla
  • Apple User:
    Türk hakemde verseler dursun Özbek’te yönetse az içinden geçecek yine bunların 5 7 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    senden alaa şenlik mi var sekiztaşlı işsiz ferhat millet sayende gülüp eğleniyor burda sytarılık yaptığın için 10 1 Yanıtla
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