Galatasaray, "Baba Gündüz"ü andı - Son Dakika
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Galatasaray, "Baba Gündüz"ü andı

17.05.2022 11:16
Galatasaray, "Baba Gündüz"ü andı

Galatasaray Kulübü, unutulmaz futbolcu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ın 42. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, unutulmaz futbolcu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ın 42. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Baba Gündüz" olarak anılan ve kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan Gündüz Kılıç hakkında bilgi verildi.

Mesajda, "Galatasaray'ın ruhuna benliğini katan, kulübümüzün efsanevi isimlerden biri olan Gündüz Kılıç, tam 42 yıl önce, 17 Mayıs 1980 tarihinde aramızdan ayrıldı. Galatasaray Futbol Takımı'nın efsane futbolcularından ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerinden biri olarak hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Gündüz Kılıç'ı ölümünün 42. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, 'Baba Gündüz'ü andı - Son Dakika


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