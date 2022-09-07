Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi

Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur? Hesap yapan SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray peş peşe bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Icardi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü orta saha James Rodriguez transferi için de şartları zorluyor.

GALATASARAY, JAMES RODRIGUEZ İLE ANLAŞTI

Salim Manav'ın haberine göre Galatasaray, Al-Rayyan'a James Rodriguez için kiralama teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşırken transfer için kulüplerin orta yolu bulması bekleniyor.

KULÜPLER ANLAŞMA ZEMİNİ ARIYOR

Galatasaray, Al Rayyan'a James Rodriguez'in 6 milyon euroluk maaşının 2 milyon eurosunu ödemeyi teklif etti. Transfer döneminin kapanmasına saatler kala iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

Geçen sezon Al-Rayyan SC ile 14 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol-7 asistlik performans sergilemişti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Kolombiyalı yıldız, kariyerinde sırasıyla Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton formaları giydi.