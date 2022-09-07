Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi - Son Dakika
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Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi

07.09.2022 16:12

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al Rayyan'a James Rodriguez için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcunun 6 milyon euroluk maaşının 2 milyon eurosunu ödemeyi taahhüt etti. Sarı-kırmızılılar Rodriguez ile anlaşmaya varırken iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray peş peşe bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Icardi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü orta saha James Rodriguez transferi için de şartları zorluyor.

GALATASARAY, JAMES RODRIGUEZ İLE ANLAŞTI

Salim Manav'ın haberine göre Galatasaray, Al-Rayyan'a James Rodriguez için kiralama teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşırken transfer için kulüplerin orta yolu bulması bekleniyor.

KULÜPLER ANLAŞMA ZEMİNİ ARIYOR

Galatasaray, Al Rayyan'a James Rodriguez'in 6 milyon euroluk maaşının 2 milyon eurosunu ödemeyi teklif etti. Transfer döneminin kapanmasına saatler kala iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez ile anlaşmaya vardı! İmza an meselesi

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

Geçen sezon Al-Rayyan SC ile 14 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol-7 asistlik performans sergilemişti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Kolombiyalı yıldız, kariyerinde sırasıyla Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton formaları giydi.

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James Rodriguez, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi - Son Dakika
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