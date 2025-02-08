Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 87-84'lük skorla mağlup etti.
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş
Galatasaray: Livingston 14, Wallace 13, Sadık Emir Kabaca 5, Palmer 32, Delgado 4, Young 4, Blumbergs 2, Izundu 13, Buğrahan Tuncer
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 5, Odiase 18, Cavanaugh 10, Bouteille 7, Massinburg 5, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 18, Kenan Sipahi 5
1. Periyot: 26-20 (Galatasaray lehine)
Devre: 55-40 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 67-57 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray Bahçeşehir'i Devirerek Kazandı - Son Dakika
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