Galatasaray-Başakşehir maçını 45 bin 811 taraftar izledi - Son Dakika
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Galatasaray-Başakşehir maçını 45 bin 811 taraftar izledi

Galatasaray-Başakşehir maçını 45 bin 811 taraftar izledi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamadı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı toplam 45 bin 811 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekledi.

10.02.2024 21:11
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Galatasaray- Başakşehir karşılaşmasını RAMS Park'ta toplam 45 bin 811 taraftar takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile oynadı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı, şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı toplam 45 bin 811 taraftar izledi.

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Başakşehirli taraftarlar da deplasman tribününde yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Başakşehir maçını 45 bin 811 taraftar izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-Başakşehir maçını 45 bin 811 taraftar izledi - Son Dakika
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