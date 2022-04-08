Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu

08.04.2022 14:21
Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.

Metin Öztürk'ün listesinde şu isimler yer aldı: "Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

Yönetim listesindeki görev dağılımı ise şu şekilde:

2'nci başkan: Rıza Tevfik Morova,Başkan yardımcısı: Mehmet İsmail SarıkayaBaşkan yardımcısı: Dikran GülmezgilGenel sekreter: Bora İsmail Bahçetepe

Muhasip üye: Fabrizio Casaretto


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Metin Öztürk, Galatasaray, Cumartesi, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu - Son Dakika
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