Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Kadın Voleybol Milli Takımı'na Destek Verdi

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'na uygulanan çirkin ve ahlak dışı siyasetin, olimpiyatlarda mücadele edecek olan Kadın Voleybol Milli Takımı üzerinden de devam ettiğini vurgulayarak, kulüp olarak tüm sporcu ve antrenörlerin yanlarında olduklarını vurguladı.

Cibara yaptığı açıklamada, "Son olarak EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımıza uygulanan çirkin ve ahlak dışı siyasetin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek hepimizin büyük sevgisini kazanan, ülkemizi her daim gururlandıran Kadın Voleybol Milli Takımımız üzerinden devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulüp ismi fark etmeksizin olimpiyatta mücadele eden tüm sporcularımızın ve antrenörlerinin yanında olduğumuzu vurgulayarak; tüm branşlarda ter akıtan sporcularımıza bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyor, gösterdikleri madalya mücadelesinde kendilerine yürekten başarılar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL