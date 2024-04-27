Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeniden aday olduğunu açıkladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu duyurdu. Özbek'in adaylığı, Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yarattı ve seçimlerin sonucunu merakla bekleniyor.
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27.04.2024 11:36:41. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeniden aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
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