Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeniden aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeniden aday olduğunu açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu duyurdu. Özbek'in adaylığı, Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yarattı ve seçimlerin sonucunu merakla bekleniyor.

27.04.2024 11:10
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeniden aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

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