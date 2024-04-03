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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'a tepki gösterdi - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'a tepki gösterdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç\'a tepki gösterdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

03.04.2024 00:45  Güncelleme: 00:48
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarıyla ilgili, "Ali Koç şunu bilsin, şampiyonluklar tehditle kazanılmıyor. Şampiyonluklar mertçe mücadeleyle sahada kazanılıyor." dedi.

Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yaptığı açıklamalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlukta çekiştiğimiz rakibimizin başkanı, genel kurulu topladı. Bizi de hayretlere düşüren açıklamalar yaptı. Kendi taraftarının önünde Galatasaray'ın başkan vekilini tehdit etti. Tehdidi de küçük bir tehdit değildi. Nedir bu ya? Bu ülkenin huzurunu hiç düşünmüyor musun? 60 milyon taraftara hitap ediyoruz. 60 milyon taraftarı provoke ederek istenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun? Birisi benim başkan vekilime bir şey yapsa... Çocuğu ve ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Geçmişte benzer şeyler yaşadık. Daha geçen Trabzon'da bir olay yaşadık. Bir taraftarın öldürülmesi seni memnun mu edecek? Kendisine konuştuğu şeyleri yatmadan önce bir kez daha dinlemesini talep ediyorum. Biz, o konuşma tarzına aynı seviyede cevap vermeyeceğiz. Bir şampiyonluk için değer mi?"

"Galatasaray Yönetim Kurulu, onun seviyesine inmeyecek"

Dursun Özbek, kendisinin Ali Koç'un abisi yaşında olduğunu dile getirerek, "Ali Koç şunu bilsin, şampiyonluklar tehditle kazanılmıyor. Şampiyonluklar mertçe mücadeleyle sahada kazanılıyor. Benzer tehdidi, federasyondaki bir toplantıda da yapmıştı. Orada da Erden Timur'u tehdit etmeye kalktı. Gereken cevabı aldı ve yerine oturdu. Kendisi yurt dışında eğitim görmüş ve çok önemli bir ailenin ferdi. Yakışıyor mu? Galatasaray Yönetim Kurulu, onun seviyesine inmeyecek." diye konuştu.

Ülke huzurunun önemli olduğunu vurgulayan Özbek, "60 milyon insandan bahsediyoruz. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler kurdu. Bu ülkenin beraberliğini tehdit eden başka bir konuşma olamaz. Ben kimseden böyle bir açık tehdit duymadım. Başka bir sektörü çağrıştırıyor. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. Savcılar, hemen hareket etmelidir. Bu konuşmalar cezasız kalmamalı. Bir futbol adamı olarak çok üzgünüm. Gidişatımız iyi değil. Hukukun gereğini yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'a tepki gösterdi - Son Dakika

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