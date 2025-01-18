GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki sorun sebebiyle ameliyat oldu. Özbek'in başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.
Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Başarılı Ameliyat Geçirdi - Son Dakika
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