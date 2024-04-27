Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Faizler bizi zorluyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Faizler bizi zorluyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Faizler bizi zorluyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün faaliyetlerinden dolayı kar etmelerine rağmen ödedikleri faizlerin kendilerini zorladığını söyledi. Özbek, kulübün borçlarını nasıl tasfiye edeceklerini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirtti. Ayrıca, altyapı ve tesisleşme konularına da değinen Özbek, tesislerin tamamlanmasının altyapıya önem vermenin ön şartı olduğunu ifade etti.

27.04.2024 16:31
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün faaliyetlerinden dolayı kar etmelerine rağmen ödedikleri faizlerin kendilerini zorladığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan bütçe toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda düzenlendi.

Başkan Özbek, bütçe görüşmesi sırasında üyelerin yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Kulübün hem kendi birimleri arasında hem de bankalara olan borcundan dolayı ödedikleri faize değinen Özbek, "Birçok üyemiz derneğin Sportif AŞ'ye olan borcuna takılıyor. Yaklaşık 20 yıldan beri gelen ve biriken bir borç var. Bu borcun tasfiyesi gerekiyor. Bugüne kadar bunun nasıl yapılacağı konusunda bir proje ortaya konmadı. Her sene birike birike bir borç oluştu. Özellikle Galatasaray'ın bu tip problemlerini çözmek için ürettiğimiz projeler var. Bunların hepsi birbirinin içine geçmiş durumda. Önümüzdeki günlerde bu problemleri nasıl çözdüğümüzü anlatacağız." diye konuştu.

Yapılan her işte Galatasaray'ın karlılığını düşündüklerini dile getiren Özbek, "Bütçelemede önümüzdeki döneme isabet edecek nakit akış tablosuna Florya'dan elde edilecek 50 milyon dolar karşılığı rakamı koyduk. Bu, Florya'dan kulübün payına düşecek paranın bir kısmı. 2024-2025 bütçe dönemindeki planlamamızda bu projeden böyle bir beklentimiz var." şeklinde görüş belirtti.

Sundukları bütçede faaliyetlerinden karda olduklarını aktaran Özbek, "Esasında bütçede faaliyetlerimizden kar ediyoruz ancak faiz hep belimizi büken konulardan bir tanesi. Galatasaray bu faiz sarmalından çıkmazsa hem projeler hem de yapılan hizmetler beyhudedir. Galatasaray'ın belini büken, yapmak istediği birçok şeyi engelleyen şey bankalara ödediği faizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, ellerine geçecek ilk kaynağın tümünü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkmak için kullanacaklarını belirtti.

Özbek, tesislerle ilgili yaptığı bilgilendirmede Florya arazisinin Emlak Konut'tan alınma sürecinde emeklerinden dolayı eski başkanlardan merhum Mustafa Cengiz'e teşekkür etti.

"Altyapı, Galatasaray'ın en önemli konularından bir tanesi"

Üyelerin tüm branşlarda altyapıya önem verilmesi gerektiğiyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Özbek, "Altyapı, Galatasaray'ın en önemli konularından bir tanesi. Altyapısı olmayan bir spor kulübü kabul edilemez. Futbolda yaş grupları konteynerlerde soyunup, duş alıyor. Yüzmede mecburen bize ait olmayan bir havuzda kiracıyız. Judo, Anadolu Hisarı'nda bir üniversitede kiralık salonda. Basketbol altyapıya salon bulamıyoruz. Florya'daki salon yetmiyor. Voleybolda Taçspor'da birkaç tenis kortunu voleybol salonuna çevirdik. Büyük bir dağılmışlık ve israfın içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin tesisleşme olduğunu vurgulayan Özbek, "Altyapıyı önemsiyorsak önce tesisleşmemizi tamamlamamız olmalı. Taşıma su ile değirmen dönmez. Ortaya koyduğum vizyon tüm branşlarda altyapının gerektiği gibi olması için önce tesislerin tamamlanması gerektiği. Onun için stadımızdan Cendere'ye inen yere amatör branşları getirmeyi istiyoruz. Onun için stada 5-10 dakika mesafeye Kemerburgaz Tesisleri'mizi yapıyoruz. Bu dağılmışlığın ve bunun getirdiği israfın önüne geçmek istiyoruz. Tesisler yapılmadan altyapıya önem vermenin imkanı yok. Önce tesislerimizi tamamlayalım. Ondan sonra altyapılarımız Galatasaray'a çok daha hızlı ve büyük fayda getirecektir." diye konuştu.

Galatasaray Kulübünün tarihiyle ilgili ellerinde bir senaryo olduğuna değinen Dursun Özbek, film yapılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Adaylığını açıkladığı başkanlık seçimin çok adaylı yapılması için üyelerin dileklerine katıldığını belirten Özbek, "Galatasaray'a, kulübün demokratik yapısı ve geleneklerine uygun olan da çok adaylı seçimdir. Ben sadece kendi adaylığımı açıklamakla yetindim. Elbette ilgi duyan, hizmet etmek isteyen herkese Galatasaray'ın kapısı açıktır. Demokratik yapımız da bunu talep ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Faizler bizi zorluyor - Son Dakika

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