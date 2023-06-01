Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u derbi öncesi ağırlayacak - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u derbi öncesi ağırlayacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u derbi öncesi ağırlayacak

01.06.2023 20:03

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağırlamak için davette bulundu. Kulüpler Birliği toplantısında gerçekleşen davette, tüm Fenerbahçe yönetimi NEF stadyumundaki başkanlık locasında yemek organizasyonuna davet edildi. Deprem felaketinde örnek bir dayanışma sergileyen kulüpler, ligin başlamasıyla yeniden atışmaya başlamıştı. Ali Koç'un, Dursun Özbek'in davetine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağırlamak için davette bulundu.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE DAVET ETTİ

TRT Spor'un haberine göre; Kulüpler Birliği toplantısında davet gerçekleşti, tüm Fenerbahçe yönetimi NEF stadyumundaki başkanlık locasında yemek organizasyonuna davet edildi.

Buzler eriyecek mi? Dursun Özbek, Ali Koç'a zeytin dalı uzattı

ZEYTİN DALI UZATTI

Deprem felaketinde örnek bir dayanışma sergileyen kulüpler, ligin başlamasıyla yeniden atışmaya başlamıştı. Ali Koç'un, Dursun Özbek'in davetine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u derbi öncesi ağırlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u derbi öncesi ağırlayacak - Son Dakika
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