Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u derbi öncesi ağırlayacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağırlamak için davette bulundu.
TRT Spor'un haberine göre; Kulüpler Birliği toplantısında davet gerçekleşti, tüm Fenerbahçe yönetimi NEF stadyumundaki başkanlık locasında yemek organizasyonuna davet edildi.
Deprem felaketinde örnek bir dayanışma sergileyen kulüpler, ligin başlamasıyla yeniden atışmaya başlamıştı. Ali Koç'un, Dursun Özbek'in davetine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.
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