Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulübün Geleceği İçin Finansal Yapı Kurmak İstiyor

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün geleceği için dengeli ve sürdürülebilir bir finansal yapı kurmak istediklerini söyledi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen yıllık olağan bütçe toplantısında konuştu.

Dursun Özbek, yaklaşık 22 ay önce seçildiğini hatırlatarak, "Göreve gelmeden çalışma arkadaşlarımla projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bugün karşınızda bu sözlerin büyük bölümünü yerine getirmenin gururu ve mutluluğuyla bulunuyorum. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabildiğini herkese gösterdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Görev sürelerindeki faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Özbek, "Yönetim olarak koyduğumuz hedeflerden uzaklaşmadan ama ayağımızı yorganımıza göre uzatarak bir planlama yaptık. Bu görevin üyelerimiz tarafından bize emanet edildiğini hiçbir zaman unutmadık. Amacımız sadece bugünü düşünen değil, Galatasaray'ın yarınlarını da sağlama alacak bir denge yaratmak, kulübümüzü sürdürülebilir bir finansal yapıyla geleceğe hazırlamaktır. Normalde faaliyette artı veren bir bütçemiz var. Yasanın bize verdiği hak olan stopaj iadesinin amatör şube ve altyapı harcamalarında kullanılmasının katkılarıyla bu noktaya geldik. Ancak kulübümüzün Sportif AŞ'ye borçları nedeniyle bütçemizi alt toplamda eksi rakamla onaya sunacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sponsorluk ve reklam gelirlerindeki artışa değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahip olduğumuz sportif başarıyı daha da yukarı çıkarmak için kulübümüzün gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz şart. Bütçedeki eksi rakamı yeni sponsorluk ve gelir kalemleriyle kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bu yöndeki gayretlerimiz meyvelerini vermeye başladı. 2023-2024 döneminde toplam sponsor, reklam veren ve lisans geliri, 20,2 milyon avrodan 57,6 milyon avroya yükseldi. Kulübümüzün sponsor ve büyük reklam veren sayısı son 9 ayda 34'ten 48'e yükseldi. Lisans gelirimiz 6 milyon liradan 32 milyon liraya yükseldi. Yapılan çalışmaların umut verici olduğunu düşünüyorum. Yine de Galatasaray'ın sahip olduğu potansiyel düşünüldüğünde yapılması gereken daha çok şey var. Kulübümüzün son dönem başarıları, doğru bir planlamayla mağazacılık gelirlerine dönüştü. GS Store ile rekor satış rakamlarına ulaştık. Son 10 aylık ciromuz 1,5 milyar liraya ulaştı. 100. yıl formalarımız başka takım taraftarları tarafından da beğeniliyor. Bu sezonu yaklaşık 700 bin forma satışıyla kapatma hedefimiz var. Önümüzdeki sezon hedefimiz 1 milyon adet. Şampiyonluğumuzu 100. yıl formasıyla kutlayacağımıza inanıyorum."

Dursun Özbek, amatör branşların sportif durumları, devam eden projeler, finansal ve idari faaliyetlerini anlattı.

Başkan Özbek'ten Erden Timur'a destek

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un başarılı olduğu için hedef gösterildiğini, haksızlığa uğradığını ileri sürdü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında futbolda Süper Lig şampiyonluğunu ve TFF Süper Kupa'yı kazandıklarını hatırlatan Özbek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'imizin 100. yılında kazandığımız şampiyonluğun üzerine 7 Nisan'da 100. yılın Süper Kupa'sını da kazandık. Yarın gençlerimiz Cumhuriyet'in 100. yılına dönüp baktığında Galatasaray'ımızın başarılarını görüp gururlanacaktır. Bu kupayla tarihimizde 60. büyük kupayı alarak başkalarının hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştık. Bu büyük gururda emeği olan Okan hocamıza, ekibine, tüm futbolcu kardeşlerime ve geçmiş dönemde kulübe hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. Önemli bir teşekkürü de Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur kardeşime ayırıyorum. Birlikte çıktığımız yolda elinden gelenin en iyisini Galatasaray için yapmaya çalıştı. Sırf başarılı oluyor diye birileri tarafından hedef gösterildi, haksızlığa uğradı. Galatasaray için yaptıkları ve bundan sonraki yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sevgili Erden'in Galatasaray'a hizmete devam edeceğinden eminim." diye konuştu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki gelişmelere değinen Özbek, "Stat kapasitemizi 53 bin 798'e çıkardık. Satılabilir loca sayımızın artırmamızla senelik yaklaşık 6 milyon dolarlık katma değer oluşturduk. Seçim döneminde verdiğimiz sözlerden en önemlisi Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkmaktı. Galatasaray Kulübü bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Dönemimiz bitmeden sözümüzü tutarak yeni yönetimin TBB borcundan kurtulmuş bir şekilde göreve başlamasını istiyoruz. Başarılı olursak Galatasaray, üzerindeki finansal baskıdan kurtulmuş, tünelin sonundaki ışığa ulaşmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.