Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva 'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da yer aldı. Görüşmede Dursun Özbek, yeni görevinden dolayı Mehmet Büyükekşi'ye başarı dilerken, Mehmet Büyükekşi de Galatasaray Kulübü Başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e aynı temennide bulundu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

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