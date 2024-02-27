Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye şike göndermesi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye şike göndermesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak, rakip takımın söylemlerini proje olarak nitelendirdi ve şike iddialarına atıfta bulundu.

27.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:19
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek kızışırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, son dönemde ezeli rakipleri Fenerbahçe ile gerilen ortamı, iyice alevlendirecek açıklamalar geldi.

Sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında konuşan Özbek, sarı-lacivertlilere 2011 şike kumpası üzerinden göndermede bulundu.

Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor. Perdeye her gün birisi çıkıyor, gerçek dışı konularla ilgili Galatasaray'a bir şey söylüyorlar, söylüyorlar ve aşağıya iniyorlar. Biz de benzer şeyleri söyleriz. Ancak tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın söylemleri, başkanları proje... Bu sözlerimi sürdürüyorum. Cinayet mahalline önce katil gelir. Google'a girin, bu sözlerime bakın. Google'da ananas, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'ten Fenerbahçe\'ye şike göndermesi

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye şike göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • idris sarp: Dursun başkan direk füze atmış ;) 40 27 Yanıtla
  • Mehmet Ayhan: Kendi kulübünü icraya veren adam mı bunu söylemiş asıl sizin arkanızda Mesut Yılmaz Mehmet ağar federasyon gibi leri olduğu sürece sırtınız yere gelmez sahada da zaten hep yerdesiniz 32 13
  • Hasan Şimşek: Türk futbolunun yüz karası zamanında dua ve himmetle ayağa kalkan klübün başkanı bir şeyler deniyor, tarihiniz klubünüzden daha kara 27 13 Yanıtla
  • mauro icardi: adam doğru söylüyor. uefa nın sitesine girin bakın. bjk ve fb kardeşliği orada görülüyor. 2 takımda şike yapan takımlar arasında. fb ve karısı bjk 16 21 Yanıtla
  • Kadir Cemal Şenkal: Hirsizlikla aldiginiz 10 a yakin sampiyonlugu düşün iki yıldızlilar 16 13 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: FB ve GS’nin durumu özetle: “Tencere dibin kara,seninki benden kara!” Argosu da var ama bu kadar yeterli… 6 15 Yanıtla

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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye şike göndermesi - Son Dakika
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