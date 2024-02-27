Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'ten Fenerbahçe\'ye şike göndermesi

Spor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek kızışırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, son dönemde ezeli rakipleri Fenerbahçe ile gerilen ortamı, iyice alevlendirecek açıklamalar geldi.

Sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında konuşan Özbek, sarı-lacivertlilere 2011 şike kumpası üzerinden göndermede bulundu.

Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor. Perdeye her gün birisi çıkıyor, gerçek dışı konularla ilgili Galatasaray'a bir şey söylüyorlar, söylüyorlar ve aşağıya iniyorlar. Biz de benzer şeyleri söyleriz. Ancak tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın söylemleri, başkanları proje... Bu sözlerimi sürdürüyorum. Cinayet mahalline önce katil gelir. Google'a girin, bu sözlerime bakın. Google'da ananas, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın."