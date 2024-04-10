Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayımladığı Ramazan Bayramı mesajı şöyle:
"Mübarek Ramazan Ayı'nı tamamlamış ve Ramazan Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kucaklamış bulunuyoruz. Bayramların birleştirici ve iyileştirici gücü son derece kıymetlidir. Bu gücü hissederek bayramı ülkece sağlık, huzur ve mutlulukla geçirmek en büyük temennimizdir. Galatasaray Spor Kulübü olarak spora yaptığımız katkı dışında faaliyet gösterdiğimiz her alanda, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen görevlere daima hazır bulunduğumuzu bir kez daha yineliyor, tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 12 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, Kızılyıldız ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise Olympiakos'a konuk olacak. Panathinaikos ise ALBA Berlin'i ağırlayacak.
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