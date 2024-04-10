Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Özbek, bayramların birleştirici gücünü vurgulayarak, ülkenin sağlık, huzur ve mutlulukla bayramı geçirmesini temenni etti. Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü olarak sadece spora değil, diğer alanlarda da görevlerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti ve tüm yurttaşların Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutladığını dile getirdi.

10.04.2024 12:28  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayımladığı Ramazan Bayramı mesajı şöyle:

"Mübarek Ramazan Ayı'nı tamamlamış ve Ramazan Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kucaklamış bulunuyoruz. Bayramların birleştirici ve iyileştirici gücü son derece kıymetlidir. Bu gücü hissederek bayramı ülkece sağlık, huzur ve mutlulukla geçirmek en büyük temennimizdir. Galatasaray Spor Kulübü olarak spora yaptığımız katkı dışında faaliyet gösterdiğimiz her alanda, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen görevlere daima hazır bulunduğumuzu bir kez daha yineliyor, tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
12:31 Ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi
12:30 Bursa’da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
11:38 Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak
11:30 Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı “Benden önce 5 kişiye daha saldırmış“ Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı! "Benden önce 5 kişiye daha saldırmış"
11:19 Hatay’da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
11:15 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
10:31 Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 13:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement