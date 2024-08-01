Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri de hazır bulundu. Özbek, Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretin sonunda ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Özbek'e A Milli Takım forması hediye ederken, Özbek de Hacıosmanoğlu'na Galatasaray forması hediye etti.

01.08.2024 15:19
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan da yer aldı. Dursun Özbek, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim ederken, Özbek de Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Galatasaray forması hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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